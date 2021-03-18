Antalya'da, annesi, babası ve ablasını öldürüp intihar eden Mustafa Gider'in halası Esin Güler, "Yeğenimi bitcoin yaktı" dedi. Otel fotoğrafçısı Mustafa Gider (40), babası Muzaffer (73), annesi Işık Gülsen Gider (65) ve ablası Gamze Gider'i (43) başlarından vurduktan sonra intihar etmişti. İstanbul'dan cenaze işlemleri için gelen hala Esin Güler, yeğenini bitcoin olarak bilinen sanal paranın yaktığını belirterek şunları söyledi: "Yeğenim Mustafa pırıl pırıl bir çocuktu. Bunları nasıl yaptı bilmiyorum. Ancak onu bitiren bitcoin oldu. Önce 250 bin, sonra 60 bin lira kaybetti. Sonra arabasını sattı. En son arkadaşından 35 bin lira borç alıp bitcoine yatırmış. Onu da kaybetmiş." 4 kişilik Gider ailesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.