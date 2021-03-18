Yeni normal kibirden arınmak için bir fırsat

Kovid-19 salgınının sosyolojik ve psikolojik boyuttaki etkisinin toplumsal hayatta gözle görülür hale geldiğine tanık olurken yeni normalde bireylerin hayatı yeniden sorgulaması ve farklı duygusal ihtiyaçların ortaya çıkacağını da göreceğiz. İşte uzmanların konuya ilişkin SABAH'a yaptığı değerlendirmeler:Türkiye'de sosyal medyakullanıcı sayısıOcak 2020 itibarıyla54 milyonaerişti. Gündeortalama 7 saat 29 dakikayıinternette geçiriyoruz. Çok yakın bir gelecekte,akıllı ev sistemleri ile yaşayacağız. Dünyayıbambaşka bir hale getirmesi muhtemel büyük veri,yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişim, sanalpara ve blok zinciri, dijital ikiz, kuantum gibi yenilikçiteknolojiler, insan hayatının daha kolay hale gelmesindebüyük paya sahip. Yapay zekâ artık; üniversitelerin,şirketlerin, resmi kurumların, inovasyona gönül verenlerinvazgeçemediği çözümler sunmakta. Günümüzdesistemlerin dijital ortama taşınmasıyla terör de siberortama taşınmış, tehditler artık siber savaşa dönüşerek,kritik hizmet veren altyapı ve sistemleri birer siber hedefhaline getirmiştir. Yaşadığımız çağda artık savaşları başlatacakilk mermi internetten atılabilir.Allah'ın yeryüzü adaleti ve rahmeti, insanın sebepsonuç ilişkisini kavrayıp dünya işlerinde bilim ve aklın rehberliğine, Yaradan'la ilişkilerinde dinin verdiği metafizik ve manevi bilince, insanlar arası ilişkilerde de ahlak ve erdemin egemen olmasına, neticede bu üç alan arasındaki etkileşim ve dengeyi birini diğerine feda etmeksizin koruyabilmesine bağlıdır. Pandeminin kavramamız gereken hikmet ve ibret yönüne gelince, yeryüzünde böbürlenerek dolaşan ve güce tapan, özgüveni arttıkça kendini Yaratıcı'dan müstağni saymaya doğru giden insanın hayatın anlamını yeniden düşünmesi, sahip olduklarının değerini kavraması, sınırlarını ve aczini kabullenmesi için bundan güzel fırsat mı var.Doğaçlama bir şekilde arkadaş edinebilir veya ilişki kurabilirken içinde bulunduğumuz şartlarda insanlarla özellikle uzakta olduğumuz kişilerle ilişkilerimizi koruyabilmenin daha çok çaba gerektirdiğini gördük. Arkadaşlık ilişkilerimizi daha çok sanal platformlar üzerinden yürütmek durumunda kaldık. Bu sosyal hayata özlemi artırdı. Evlilikler de etkilendi, Hepimiz bir yakınımızla görüntülü konuşurken sevinip telefonu kapattıktan sonra bunun yetmediğini hissettik. Sanal gerçeklik gibi teknolojiler o an iyi hissettirse de ardında bir boşluk duygusu bırakabiliyor."Yeni normal" olarak adlandırılan pandemi sonrasında güven duygumuz derinden sarsıldı. Virüs kapma, ölüm ve sevdiklerimizi kaybetme korkumuz büyük ölçüde arttı. Kadınların iş yükleri arttı. Yaradılışları gereği daha hareketli olan gençlerin hareket alanları daraldı. Eğer gelmekte olan dönüşüme bir ad vereceksek "dijital topluma geçiş çağı" diyebiliriz. Pandemi insanların huzursuzluğunu ve temel varoluşsal kaygılarını artırdı. Yeni teknolojilerin totaliter sistemleri güçlendireceğini George Orwell 73 yıl önce yazdığı 1984 romanında işledi. Ekonomik iyileşme hızlı olmazsa, özgürlükçü söylemlerden ziyade otoriter söylemler toplumsal destek bulabilir.PANDEMİYLE BERABER HAYATIMIZA GİREN 'YENİ NORMAL' NASIL TANIMLANMALI?BU SÜREÇ İLETİŞİM DÜNYASINA, DEVLETLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERE, EĞİTİM SİSTEMİNE VE YÖNETİM BİLİMİNE NASIL YANSIYACAK?