Yolcular gözyaşlarına hâkim olamadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılını farklı bir etkinlikle kutladı. Kocaeli Şehir Tiyatroları'na bağlı tiyatrocular Çanakkale Savaşı'nda kullanılan asker kıyafetleriyle seyir halindeki tramvayı durdurarak "Dur Yolcu!" dedi. Duygu dolu anların yaşadığı etkinlikte Çanakkale şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anıldı.

TRAMVAYIN DURAK İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı Kocaeli'de duygulu bir programla anıldı. Akçaray'da gerçekleşen etkinlikte 18 Mart Zaferi yıl dönümünde farkındalık oluşturuldu. Otogar'dan hareket eden tramvayın durak isimleri değiştirilerek Conkbayırı, Anafartalar gibi Çanakkale Savaşı'nın önemli sembolleri durak adı olarak belirlendi. İnecekleri istasyona yaklaşan vatandaşlar duydukları anons karşısında bir süre şaşkınlık yaşadılar. Çatışmanın yoğun olduğu yerler hakkında kısa bilgiler de verildi.

ASKERLER TRAMVAYI DURDURDU

Yeni Cuma durağından hareket eden tramvay, Fevziye istasyonuna yaklaştığı sırada, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan asker kıyafetleriyle Şehir Tiyatrosu'na bağlı tiyatrocuları tarafından durduruldu. Tramvaya binen askerler Necmettin Halil Onan'ın kaleme aldığı "Bir Yolcuya" şiirini okudu.

"DUR YOLCU!"

Tramvayı "Dur Yolcu!" sözleriyle inleten tiyatrocular bir yandan da Kocaelililere Türk bayrakları takdim ettiler. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında birçok vatandaşın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Şiirin ardından bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Daha sonra tramvaydan Çanakkale Türküsü anons edilerek program son buldu.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Duygularını dile getiren yolcular, "Birinci Dünya Savaşı'nın önemli savaşlarından biridir Çanakkale. Askerlerimiz yenilmez denen bir armadayı yenmiş, düşmanı bozguna uğratmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesi bence burada atılmıştır. Allah Milletimize zeval vermesin. Büyükşehir, Kocaeli Şehir Tiyatroları bu önemli günü andı. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.