Yüreğir ilçesine yeni anaokulu

Eğitim konusunda hayırseverlerle ortak çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Kocaispir, "İlçemizde her geçen gün nüfusumuz artıyor ve gelişiyor. Bu anlamda bu tür sosyal alanlara da ihtiyaç oluyor. Sayın Nuri Sabuncu'yu bu konudaki duyarlılığı ve Yüreğir'imize değer katacak böylesi bir hayra destek oldukları için kamuoyu nezdinde kutluyorum. Bizim için çok değerli ve önemli bir proje" dedi.

Hayırsever iş adamı Nuri Sabuncu'da Yüreğir Belediyesi ile birlikte ortak projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Nuri Sabuncu, PTT Evleri Mahallesi'nde böyle bir ihtiyacın olduğunu kaydederek en kısa zamanda projeyi tamamlayacaklarını söyledi.

İmzalanan protokol kapsamında PTT Evleri Mahallesi'nde 620 metrekare kapalı, 128 metrekare iç avluya sahip, 80 kişi kapasiteli her biri 20 kişilik 4 sınıf, yemekhane, öğretmen odası, atölye, hazırlık odası, mutfak, yönetici odası ve 458 metrekare arka bahçesi bulunan Anaokulu yapılacak.