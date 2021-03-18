Yurt dışına gri firar

Ankara'da, yurt dışına daha önce sahte belgelerle sözde sporcu ve halkoyunları ekibi kaçıran insan kaçakçılarının ağına bu kez belediyeler takıldı. Turizm şirketi olarak gittikleri belediyelere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek "kültür turu" projesi sunan insan kaçakçılığı çetesi, tüm masrafları kendilerinin karşıladıklarını, belediye çalışanlarını da götürdüklerini anlattı. İkna olan belediyelerden isim listesi hazırlamasını isteyen zanlılar, bu kişilere gri pasaport (hizmet pasaportu) çıkarılmasını talep etti. Belediyeler encümen kararı ile yurt dışı görevi için hizmet pasaportuna izin verirken, organizatörler isim listesinin arasına yurt dışına kaçırmayı planladıkları kişileri de ekledi. Yasal yollarla yurt dışına çıkamayan veya vizesi olmayan kişileri 5 bin ila 10 bin euro karşılığında kaçıran şebeke, Ankara polisinin 4 ilde yaptığı operasyonla çökertildi.Emniyet güçleri, Ali D. ve Gamze A.'nın çeşitli kültür ve spor etkinlikleri adı altında vatandaşlara gri pasaport çıkarmak için İl Nüfus Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğunu tespit edince harekete geçti. Polis, pasaport için başvuran ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Ali D. ve Gamze A.'yı gözaltına aldı. Türkiye genelinde çok sayıda il ve ilçe belediye başkanları ile yetkililerini ağlarına düşüren şebekeye yönelik Ankara, Tokat, Antalya ve Şanlıurfa'daki baskınlarda Ali D. ve Gamze A. ile irtibatlı Ahmet K., Bekir B., Nahsan Ö. ve İsmail K. de yakalandı. Ali D. ile Nahsan Ö. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.