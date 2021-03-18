Çanakkale Türküsü hikayesi nedir ve kime aittir? Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi

Çanakkale Türküsü sözleri ve hikayesi günün anlam ve önemine ithafen araştırılıyor. Bugün 106.yıl dönümünün olması nedeniyle Çanakkale Zaferi ile ilgili pek çok konu araştırılırken Çanakkale Türküsü ile tarihin en şanlı destanının hikayesi anlatılıyor. Bu bakımdan; Çanakkale Türküsü hikayesi nedir, kime ait? Zaferin 106.yıl dönümünde Çanakkale Türküsü sözleri gündemde!

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ VE HİKAYESİ

Çanakkale türküsünün hikayesi bir mektuptan kaynak almaktadır. Bu mektuptan Emrullah Nutku'nun "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" adlı kitabında bahsedilmektedir.