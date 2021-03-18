Zindaşti davasında flaş gelişme!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir tutuksuz sanık Ümit Patlamaz ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Naci Şerifi Zindaşti' nin aralarında olduğu davaya ilişkin iddianamenin gönderildiğini aktardı.

Duruşmada müşteki avukatı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında anlatılan olaylar ile bu dava arasında örtüşen hususlar olduğunu, diğer mahkemedeki dosyada maktul Kudbedin Kaya'nın isminin geçtiğini ve şifreli mesajlaşmaların olduğunu söyledi.

Müşteki avukatı, bu dava dosyasındaki bir numaralı sanık olan azmettirici Naci Şerifi Zindaşti'nin maktulü vurdurduğunun belli olduğunu söyledi. Benzer olayların İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada da bulunduğunu ve maktulün öldürülmeden önce duruşmada hasmını söylediğini ifade etti.

Dava dosyasına konu eylemin örgütsel eylem olarak gerçekleştiğini söyleyerek dosyanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasıyla bu dava dosyası arasında ilgili anlatımların bulunduğundan iki dosyanın birleştirilmesi için muvafakat verilip verilmemesi hususunun İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sorulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ve Hasan Çataltaş hakkındaki yakalama emrinin devamına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sadece sanıklardan Naci Şerifi Zindaşti yönünden birleştirilmesi için muvafakat verilip verilmediğinin sorulmasına ve mahkemenin muvafakat vermesi halinde sanık Zindaşti açısından dosyanın ayrılarak gönderilmesine karar verdi.