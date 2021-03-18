Zippo, Kovid-19 virüsünü kokudan tespit ediyor

Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle, maskedeki kokudan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tespit edebilen "Kovid-19 dedektör köpeği" yetiştirildi. "Medikal Dedektör Köpeklerin SARS-CoV-2 Teşhisinde Kullanılmaları" başlıklı araştırma projesi, Ankara Canine College Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki programda tanıtıldı. Araştırma kapsamında 1.5 ay eğitim verilen "Zippo" isimli köpeğin, Kovid- 19 virüsü bulunan maskeyi tespit etmesi sağlandı. Projede yüzde 97 oranında başarı sağlandı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, "Erken teşhis ve koruyucu hekimlik noktasında önemli ve ekonomik bir yaklaşım" dedi.