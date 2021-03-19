11 hırsıza tutuklama

Gaziantep'te polisin yaptığı çalışmalarda 46 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. 17 hırsız olayının aydınlatıldığı çalışmalarda 11 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir günde yaptığı çalışmalarda 46 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol aldı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin18 Mart günü il genelinde hırsızlık olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şehirde farklı zamanlarda yapılmış 17 faili meçhul olayın aydınlatıldığı çalışmalarda emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yapılan çalışmalarda ruhsatsız 9 tabanca, 5 tüfek, çalıntı 3 araç, 3 bisiklet, 954 adet halı, muhtelif çalıntı malzemeler ile bakır kablo ve bir miktar sahte para ile 27 kesici alet ele geçirildi.