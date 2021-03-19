Cuma Hutbesi 19 Mart Diyanet ile yayınlandı! Bugün Cuma Hutbesi konusu nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelene kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. Anne-babamız, sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden, bir adam Peygamberimize gelerek, "Amellerin en üstünü hangisidir?" diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: "Vaktinde kılınan namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir." (2)

Değerli Kardeşlerim!

İyilik ve ihsanımızı, bir çift tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne-babamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. Bu duaları, dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl i Ekrem (s.a.s)'in şu uyarısı nı asla unutmayalım: "Rabbin hoşnutluğu, anne ba banın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (3)

1 İsrâ, 17/23-24.

2 Buhârî, Tevhîd, 48.

3 Tirmizî, Birr, 3.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü