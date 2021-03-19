22 Plaka Nerenin Kodu? 22 Neresi ve Hangi İlin Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 22 plaka kodudur. Peki; 22 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 22 plaka neresi, hangi ile ait?
Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 22 plaka Edirne iline aittir. Bilgi olması açısından; 21 plaka kodu Diyarbakır, 23 plaka kodu ise Elazığ iline aittir.
22 plaka Edirne şehrine ait plaka kodudur.
Edirne ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 22 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 22 plaka Edirne ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!
22 AC→AZ Merkez
22 DA→DZ Merkez
22 EA→EZ Merkez
22 FA→FZ Keşan
22 HA→HZ Merkez
22 KA→KZ Havsa
22 LA→LZ Uzunköprü
22 M Merkez
22 M Keşan
22 M Merkez
22 M Keşan
22 M Merkez
22 M İpsala
22 MA Merkez
22 MA Keşan
22 MA Merkez
22 MA İpsala
22 NA→NZ Merkez
22 PA→PZ İpsala
22 RA→RZ Keşan
22 S İpsala
22 S Keşan
22 S Merkez
22 T Merkez
22 T Keşan
22 T Uzunköprü
22 T Havsa
22 T 22 T
22 T Merkez
22 T Uzunköprü
22 T İpsala
22 UA→UZ Uzunköprü21 Plaka Nerenin Kodu? 21 Neresi ve Hangi İlin Plakası? 73 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 73 Plaka Kodu Nerenin ve Hangi Şehir Plakası?