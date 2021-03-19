22 Plaka Nerenin Kodu? 22 Neresi ve Hangi İlin Plakası?

Ülkemizde plaka kodları araştırılmaya başlandı. Her ülkenin kendine ait plaka kodu olduğu gibi ülkemizde de 81 ile ait plaka kodları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 22 plaka kodudur. Peki; 22 plaka kodu nerenin, hangi şehrin plakasıdır? 22 plaka neresi, hangi ile ait?

22 PLAKA KODU HANGİ İLE AİT?

Her il için ayrı ayrı belirlenen plaka kodlarına göre; 22 plaka Edirne iline aittir. Bilgi olması açısından; 21 plaka kodu Diyarbakır, 23 plaka kodu ise Elazığ iline aittir.

22 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

22 plaka Edirne şehrine ait plaka kodudur.

EDİRNE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Edirne ilimizde birçok ilçe bulunmaktadır. 22 numaralı araçların plaka harf grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 22 plaka Edirne ilçelerinin plaka kodları ve harfleri!

22 AC→AZ Merkez

22 DA→DZ Merkez

22 EA→EZ Merkez

22 FA→FZ Keşan

22 HA→HZ Merkez

22 KA→KZ Havsa

22 LA→LZ Uzunköprü

22 M Merkez

22 M Keşan

22 M Merkez

22 M Keşan

22 M Merkez

22 M İpsala

22 MA Merkez

22 MA Keşan

22 MA Merkez

22 MA İpsala

22 NA→NZ Merkez

22 PA→PZ İpsala

22 RA→RZ Keşan

22 S İpsala

22 S Keşan

22 S Merkez

22 T Merkez

22 T Keşan

22 T Uzunköprü

22 T Havsa

22 T 22 T

22 T Merkez

22 T Uzunköprü

22 T İpsala

22 UA→UZ Uzunköprü

21 Plaka Nerenin Kodu? 21 Neresi ve Hangi İlin Plakası?

73 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 73 Plaka Kodu Nerenin ve Hangi Şehir Plakası?