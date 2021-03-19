Daha önceden işlemiş olduğu 'Muhkem eşyayı kırarak hırsızlık' suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan T.Ö. hakkında tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 22 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.

22 yıl hapisle aranıyordu Gebze’de yakalandı | Video

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.Ö.'nün, Gebze İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli Polisi, yapmış olduğu operasyon ile hükümlüyü yakaladı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilen T.Ö tutuklanarak cezaevine kondu.