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Giriş Tarihi: 19.3.2021 21:38 Son Güncelleme: 19.3.2021 21:42

22 yıl hapisle aranıyordu ’de yakalandı

ABBAS ÇAKAR
22 yıl hapisle aranıyordu Gebze’de yakalandı

İşlemiş olduğu hırsızlık suçundan, 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.Ö, Kocaeli Polisi tarafından İlçesinde yakalandı.

Daha önceden işlemiş olduğu 'Muhkem eşyayı kırarak hırsızlık' suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan T.Ö. hakkında tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 22 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi.

22 yıl hapisle aranıyordu Gebze’de yakalandı | Video

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.Ö.'nün, Gebze İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli Polisi, yapmış olduğu operasyon ile hükümlüyü yakaladı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edilen T.Ö tutuklanarak cezaevine kondu.

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22 yıl hapisle aranıyordu Gebze’de yakalandı
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