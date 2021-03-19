360 çocuğa giyim yardımı

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ilçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan gıda yardımı faaliyetlerinin yanında çocuklara da giyim yardımında bulundu.

Yenişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü sisteminde kayıtlı 96 aileye yönelik yürütülen kıyafet yardımında, 360 çocuğun bedenlerini belirleyen ekipler pandemi kurallarını göz önünde bulundurularak giyim yardımını ailelere teslim etti.

İlçe genelinde her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, ilçede Belediye hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyacını karşılamaya büyük özen gösterdiklerini söyledi.

Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara her zaman destek vereceklerini anlatan Başkan Beşikci, "Maddi durumu iyi olmayan 96 ailemizde bulunan 360 çocuğumuza giyim yardımında bulunduk. Devletimizin desteği ile çocuklarımız ve ailelerimize yönelik Sosyal yardımlarımız yıl boyunca devam etmektedir." dedi.