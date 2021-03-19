5 şehir 5 cinayet

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Abbas Gezer (23), geçen yılbaşı gecesi, askeri misafirhanede tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu. Olayın tanığı olan silah arkadaşları uzman çavuş Ü.K. ile E.A., Gezer'in borçları nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Vicdan azabına dayanamayan E.A. daha sonra gerçeği itiraf ederek, Abbas Gezer'in, Ü.K. tarafından vurulduğunu söyledi. Olay sonrasında alınan el svaplarında barut izine rastlandığı ve 1.60 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Ü.K. "olası kastla adam öldürme suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH'a konuşan acılı anne Maviş Gezer, "Oğlumun hayatını kaybettiğini öğrenince şoka girmiştim. Borçları nedeniyle intihar etmesi gibi bir durumun olmayacağını bildiğim için yıkıldım" dedi.Manisa'nın Salihli ilçesinde geçen pazartesi gecesi, bıçakla yaraladığı kişinin yakınları ve arkadaşları tarafından iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülen İlyas Filiz (39) cinayetinde, 5 kişinin tutuklanmasının ardından, 7 kişi daha gözaltına alındı. Filiz'in bıçakladığı Ali Akın da (31) tedavi gördüğü hastanede öldü. İzmir'in Bornova ilçesinde, babasıyla kahvehane işleten Atakan İldem (26), önceki gece alacak meselesi yüzünden tartıştığı kişilerce tabancayla boynundan vuruldu. Ağır yaralanan İldem, otomobille götürüldüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne bırakıldı. Ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Malatya'da, bir iş merkezinin ikinci katında karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyünce, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Emrah Dalkılıç ve arkadaşı Mehmet D. ile Emre B., kanlar içinde yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Emrah Dalkılıç (40) kurtarılamadı. Van'ın Erciş ilçesinde de 4 çocuk annesi Aysel Y. (28) 10 yıldır evli olduğu eşi Remzi Y. (31) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Çocuklar koruma altına alınırken kaçan Remzi Y. aranıyor.