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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:27

4’üncü kattan elele atlayan sevgililerin tedavisi sürüyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
4’üncü kattan elele atlayan sevgililerin tedavisi sürüyor

’da evlenmelerine izin verilmediğini iddia ederek elele tutuşup 4’üncü kattan atlayarak yaşamlarına son vermek isteyen Bayram T. (20) ve B. D’nin (17) hastanede tedavileri sürüyor.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde iddiaya göre bir süre önce amcasının oğlu ile nişanlanan B.D, Bayram T.'nin evine gitti. Genç kızın ağabeyi İbrahim D, kardeşinin Bayram T'nin ablasının evinde olduğunu öğrendi. Bunun üzerine İbrahim D, B.D'yi almak için akrabaları ile birlikte Bayram T'nin ablasının evine giderek geri dönmesini istedi.

İbrahim D. ile birlikte akrabalarının geldiğini gören Bayram T. ile B.D. 4'üncü kattaki mutfak penceresine çıktı. Bayram T'nin dayısı Enver T. ikna etmek için mutfağa girdiği sırada gençler elele tutuşup kendilerini boşluğa bıraktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sevgililere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan gençlerin bilinçlerinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bayram T.'nin dayısı Enver T.'nin ifadesinde, "İbrahim D, beni arayarak kız kardeşinin yeğenim tarafından kaçırıldığını söyledi. Sonra eve geldiler. İkna etmek istedim ama daha mutfağa girdiğim sırada elele atladılar." dediği öğrenildi.

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4’üncü kattan elele atlayan sevgililerin tedavisi sürüyor
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