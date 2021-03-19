6 yıldır aranıyordu gardırobunda yakalandı

Adana'da 41 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla 2015'ten bu yana Cemile A. saklandığı gardırobunda yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Silahlı yağma" ve "fuhşa teşvik veya aracılık, fuhuş yaptırmak ya da bunun için yer temin etmek" suçlarından hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ile 50 bin 335 lira adli para cezası bulunan ve 2015'ten beri aranan Cemile A.''yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polislere yakalanmamak sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştiren Cemile A.'nın Belediye Evleri Mahallesi'ndeki annesinin evinde olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Baskın düzenleyen ekiplere anne kızının evde bulunmadığını söyledi. Ancak evde arama yapan polis Cemile A.'yı gardırobunda buldu. Emniyetteki işlemlerini ardından hükümlü kadın cezaevine götürüldü.