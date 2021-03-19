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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:14

7 bölgeden getirilen bayraklar Şehitler Abidesi’nde göndere çekildi

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
7 bölgeden getirilen bayraklar Şehitler Abidesi’nde göndere çekildi

Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinlikleri kapsamında 7 bölgeden Şehitler Abidesi'ne getirilen Türk bayrakları göndere çekildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 18 Mart, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Şehitler Abidesi'ne getirilen Türk bayrakları göndere çekildi.

Tüm illeri ve coğrafi bölgeleri temsilen 7 bayrak, Şehitler Abidesi'ndeki törende şehirlerden gelen öğrenciler tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'e teslim edildi.

Törende teşekkürlerini sunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan; Çanakkale Deniz Zaferi'nin ruhunun yaşatılması adına organizasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

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7 bölgeden getirilen bayraklar Şehitler Abidesi’nde göndere çekildi
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