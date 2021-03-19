7 bölgeden getirilen bayraklar Şehitler Abidesi’nde göndere çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 18 Mart, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Şehitler Abidesi'ne getirilen Türk bayrakları göndere çekildi.

Tüm illeri ve coğrafi bölgeleri temsilen 7 bayrak, Şehitler Abidesi'ndeki törende şehirlerden gelen öğrenciler tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'e teslim edildi.

Törende teşekkürlerini sunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Ahmet Misbah Demircan; Çanakkale Deniz Zaferi'nin ruhunun yaşatılması adına organizasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.