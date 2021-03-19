A sınıfı sürücü belgesi fiyatları, yaşı, şartları nelerdir? A sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Kullanılan araca göre değişen ehliyet sınıfları aynı zamanda bazı şartları da sağlamayı da gerektiriyor. Her türlü motosiklet ve MOPED'leri kullanabilmeyi sağladığı için en avantajlı ehliyet olarak adlandırılan A sınıfı ehliyet içinse yaş ve deneyim en önemli iki kriter olarak göze çarpıyor.

A SINIFI EHLİYET HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

A sınıfı ehliyet, tüm motor gruplarını kapsamaktadır. Motor ehliyeti almak istiyorsanız A sınıfı ehliyet almanız gerekmektedir. A sınıfı ehliyeti olan kişiler M-A1-A2 araçlarını kullanma yetkisine sahiptir.

A SINIFI EHLİYET ŞARTLARI

A sınıfı ehliyet alabilmek için üç şart vardır:

En az ilkokul mezunu olmak

24 yaşını doldurmuş olmak veya 20 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık A2 sınıfı ehliyete sahip olmak

Motosiklet kullanmaya engel bir sağlık sorununuzun olmaması

Bu şartları sağlıyorsanız size en yakın sürücü kursuna A sınıfı ehliyet almak için başvuru yapabilirsiniz.

A SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

A sınıfı ehliyet alabilmek için 24 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. 24 yaşından küçük fakat 20 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık A2 sınıfı ehliyete sahipseniz de A sınıfı ehliyet alabilirsiniz.

B SINIFI EHLİYETİM VAR A SINIFI EHLİYET ALMAK İSTİYORUM

Eğer B sınıfı ehliyetiniz varsa ve a sınıfı ehliyet de almak istiyorsanız yapacağınız işlem yine bir sürücü kursuna başvurmak olacaktır. Fakat daha önceden teorik eğitim almış olduğunuz için size teorik eğitim verilmez. Sadece direksiyon dersi alırsınız. Direksiyon sınavını geçtikten sonra sizden nüfus müdürlüğüne belgenizi teslim etmeniz ve harç yatırmanız beklenmektedir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra ehliyetiniz adresinize gelecektir.

A SINIFI EHLİYET ALMAK ZOR MU?

A sınıfı ehliyetin diğer ehliyet çeşitlerinden farklı bir zorluğu yoktur. Gerekli şartları sağlıyorsanız size en yakın sürücü kursuna başvurabilir, sınavlardan başarılı olduğunuz takdirde A sınıfı ehliyet alabilirsiniz.