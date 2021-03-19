Ağaçta asılı kaldı! Jandarma kurtardı

Kocaeli Kartepe İlçesi Kayak Merkezinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bölgede bulunan Geyik Alanı mevkiinde yamaç paraşütü yapan bir kişi, havada süzülürken, bir anda sert esen rüzgârın etkisi ile paraşütünün kapanması sonucu, 15 metre yüksellikte bir ağacın dalında asılı kaldı.

Bölgede devriye gezen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri, ağaçta takılı genci fark etti. Ardından teknik malzemeler ile ağaçta asılı kalan mağdur yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu asılı kaldığı daldan kurtarılarak Kayak Merkezine götürüldü.