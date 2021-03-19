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Haberler Yaşam Haberleri Hayırlı Cuma Mesajları ve sözleri: 19 Mart En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 07:08 Son Güncelleme: 19.3.2021 07:08

Hayırlı Cuma Mesajları ve sözleri: 19 Mart En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Mübarek günün gelmesiyle beraber en güzel, anlamlı, yazılı, resimli, kısa, uzun Cuma Mesajları ve sözleri araştırması da hız kazandı. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan bugünün huzur ve bereketini dostlarıyla sevdikleriyle paylaşmak isteyen binlerce kişi Cuma mesajları yazılı görselleri internet aracılığı ile sorgulamaya başladı. İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar “Hayırlı Cumalar” veya “Cumanız Mübarek Olsun” yazılı çeşitli görsellerle birlikte en güzel Cuma mesajlarını gerek sosyal medya gerekse çeşitli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşarak sevdiklerini mutlu ediyor.

19 Mart bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi en güzel ve anlamlı Cuma Mesajları için arayışa çıktı. Bugünün manevi huzurunu çevresiyle çeşitli mecralar üzerinden paylaşmak isteyen binlerce vatandaş bu kapsamda "En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli, Cuma mesajları ve sözleri" şeklinde çeşitli araştırmalarını internet aracılığı ile gerçekleştiriyor. İşte 2021 yılına özel, resimli Cuma mesajları ve sözleri…

ANLAMLI, RESİMLİ, KISA, UZUN, HADİSLİ VE EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Çevresine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen kişiler 19 Mart bugün internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla resimli, ayetli, kısa ve öz cuma mesajlarını tercih ediyor. Sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği cuma gününde, pandemi nedeniyle uzak kaldığınız akrabalarınızı ve sevdiklerinizi yazılı, farklı yeni ve en güzel cuma mesajları ile sevindirebilirsiniz.

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2021

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Anlamlı Cuma Mesajları ve sözleri: En güzel, kısa, uzun, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar!

DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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Hayırlı Cuma Mesajları ve sözleri: 19 Mart En güzel, kısa, uzun, anlamlı, hadisli ve resimli Cuma Mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun!
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