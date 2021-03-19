Arkadaşını öldürmüştü, her yerde aranıyor

Kocaeli Körfez ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, Osman Yıldız eski ve yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Ramazan Ece'yi silahla vurarak öldürdü.

Olayın sebebinin ne olduğu henüz öğrenilemezken, olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadesi ve kamera görüntülerinde, Osman Yıldız'ın akşam saatlerinde oto yıkamacı olarak faaliyet gösteren iş yerine gittiği ve içeride 4 kişi otururken aniden silahını çıkarttığı ve art arda 3 el ateş ettiği belirlendi.



Ramazan Ece

Yıldız'ın silahından çıkan kurşunlardan birinin isabet ettiği yakın arkadaşı Ramazan Ece başınan ağır yaralanırken, Yıldız olay yerinden kaçtı.

Başından ağır yaralanan arkadaşı Ramazan Ece ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

Polis Yıldız'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Osman Yıldız