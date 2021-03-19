Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Babası da trafik kazasında hayatını kaybetmiş
Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:04

Babası da trafik kazasında hayatını kaybetmiş

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Babası da trafik kazasında hayatını kaybetmiş

'nın Kozan ilçesinde bakkaldan meyve suyu alıp evine dönen 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek, servis minibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun babasının da 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki Altan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen İsmail Demiryürek'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra servis sürücüsü Mehmet G. gözaltına alındı. İsmail Efe'nin babası Ramazan Demiryürek'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin köprüden uçması sonucu hayatını kaybetti öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Babası da trafik kazasında hayatını kaybetmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA