Babası da trafik kazasında hayatını kaybetmiş

Kaza, Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki Altan Sokak'ta meydana geldi. Mehmet G. yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı okul servisi, bakkaldan meyve suyu aldıktan sonra evine doğru yürüyen İsmail Demiryürek'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demiryürek, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra servis sürücüsü Mehmet G. gözaltına alındı. İsmail Efe'nin babası Ramazan Demiryürek'in de 2013 yılında, sürücüsü olduğu otomobilin köprüden uçması sonucu hayatını kaybetti öğrenildi.