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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:35

’da polis suçlulara göz açtırtmıyor! 3 günde 10 tutuklama, 13 gözaltı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da polis suçlulara göz açtırtmıyor! 3 günde 10 tutuklama, 13 gözaltı

’da çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 23 şahıs polisin titiz çalışması sonucu 3 günde yakalandı. Yakalanan 23 şahıstan 13’ü Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile diğer birimler tarafından aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda; son 3 günde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan S.G., M.Z.B., M.A.A., A.C.Ç., İ.Ö., E.E., F.G., Ş.D., S.K., Ö.D., yakalanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hakkında değişik mahkemelerce asayiş suçlarından aranma kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı. Şahıslar Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Batman’da polis suçlulara göz açtırtmıyor! 3 günde 10 tutuklama, 13 gözaltı
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