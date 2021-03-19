Batman’da polis suçlulara göz açtırtmıyor! 3 günde 10 tutuklama, 13 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile diğer birimler tarafından aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda; son 3 günde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan S.G., M.Z.B., M.A.A., A.C.Ç., İ.Ö., E.E., F.G., Ş.D., S.K., Ö.D., yakalanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hakkında değişik mahkemelerce asayiş suçlarından aranma kaydı bulunan 13 şahıs yakalandı. Şahıslar Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.