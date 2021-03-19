Belediye personellerine ‘Afet Bilinci’ eğitimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önderliğinde 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini aktaran Eğitmen Ceren Bayraktar katılımcılara deprem ve sel felaketlerinde dikkat edilecek konularda slayt eşliğinde bilgi verdi.

Eğitmen Ceren Bayraktar yaklaşık 1 saat süren bilgilendirme seminerinin ardından şunları kaydetti:

"Ülkemizde olası bir afete karşı; Afete hazır aile, okul, gençler, iş yerleri için bilinçli bir afet eğitimleri kapsamında İlçemizde bulunan Tüm kamu ve kurumlarımızda görevli personellerimize yönelik eğitim seminerlerimizi sürdürüyoruz, Eğitimlerimizde çevremizdeki riskler, Afet öncesi hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasındaki ilk saatler ve bu süreçlerde neler yapılması gerektiği bilgileri aktarıyoruz. Ülkemizde afet ve acil durum oluşturabilecek tehlikelerin açıklandığı eğitimde özelikle acil durumlarda yapılması gereken aile planı hazırlığı, konut kiralarken ya da satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, olası bir afette bizim için önem arz eden AFET çantasında neler olması gerektiği, ilk yardım bilmenin önemi, toplanma alanlarının nasıl tespit edileceği konuları anlatıldı. Toplumsal güç birliği için AFAD gönüllüsü olmanın önemi ve gönüllü olmak İçin nelerin gerektiği yönünde bilgilendirmeler yapıldı. AFAD'ın hazırladığı ve ilk 6 saatte, deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında neler yapılacağı ilgili kısa film izletildi, 2021 yılı içerisinde pek çok kişi ve kuruma Afet eğitimleri kapsamında seminerler devam edecek."