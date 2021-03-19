SağlıkBakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede uyarılarını yenilerken, "Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz. Mutasyon etkilemez diye işi hafife almayın" dedi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama paylaştı. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: "Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Bilim Kurulumuzun kararları, Bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun. Riskleri azaltmaya dönük bir strateji uyguluyoruz. Düzenlemelere lütfen uyun. Bilimin zaferi çok yakın. Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır. Sosyal hareketlilik arttı. Artışlardan hepimiz sorumluyuz, düşüşlerle hepimiz mutluyuz." Koca, gelecek hafta 60-65 yaş arasının aşılanacağını da sözlerine ekledi.