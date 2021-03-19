Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bu yöntemle 2,5 milyon liralık vurgun yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındı...
Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:27 Son Güncelleme: 19.3.2021 12:33

Bu yöntemle 2,5 milyon liralık vurgun yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındı...

İHA
Bu yöntemle 2,5 milyon liralık vurgun yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındı...

’nın Fethiye ilçesinde kendisini savcı ve polis olarak tanıtan “Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı” yönünde ikna yöntemiyle vatandaşları 2,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini savcı ve polis gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin üç aylık çalışmanın ardından mağdurlara "Adına çok sayıda hat çıkarıldığı, hatların FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve bu şahıslara operasyon yapılacağı" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturdukları belirlenen şüphelilerin, Muğla, İstanbul ve Balıkesir'den 5 kişiyi dolandırdığı belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan titiz çalışmalar sonucu, Kayseri'de gözaltına alınan E.Ç. ile K.Ç. Fethiye'ye getirildi.

2.5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin telefon dolandırıcılığıyla yaklaşık 2,5 milyon lira aldığı öne sürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yöntemle 2,5 milyon liralık vurgun yapmışlar! 2 kişi gözaltına alındı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA