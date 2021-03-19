Bugün AVM’ler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında AVM’ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Sosyal hayatta normalleşmenin devam etmesiyle birlikte AVM çalışma saatleri merak ediliyor. Alışveriş merkezlerinde çalışan veya mağaza sahipleri kısıtlama gün ve saatleri içerisinde AVM’ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. Koronavirüs risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılan illerin bazılarında Cumartesi ve Pazar yasakları devam ederken bugün AVM’ler açık mı sorusu öne çıkıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağında açık kuruluşlar duyuruldu. Böylelikle AVM çalışma saatleri belli oldu.

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken AVM çalışma saatleri milyonların gündemine geliyor. Bilindiği üzere hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlama hafta sonu bazı illerde bir gün oluyor. Tam bu noktada alışveriş merkezlerine gidecek olan vatandaşlar AVM'ler açık mı, AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorulara yanıt arıyor. İşte AVM çalışma saatleri 2021

BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?

Koronavirüs salgını sebebiyle AVM'lerin çalışma saatleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı alışveriş yapmak için gittiğimiz mağazalar belli saat aralığında hizmet veriyor. AVM çalışma saatleri 10.00-20.00 saatleri arasındadır.