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Giriş Tarihi: 19.3.2021 13:29 Son Güncelleme: 19.3.2021 14:37

: ’da acı veda: Kazada ölen kocasının ayaklarına sarıldı!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
SON DAKİKA: Bursa’da acı veda: Kazada ölen kocasının ayaklarına sarıldı!

haberler...’da korkunç bir yaşandı. İşadamı Muhittin Ülger, lüks aracıyla yola çıktı. Ancak yağış nedeniyle yol kayganlaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ülger, duvara çarptı. Genç adam, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Acı haberi alan Gülay Ülger ise kocasının ayaklarına sarılıp hüngür hüngür ağladı. Acılı eşin feryatları yürek parçaladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberler...Bursa'da bir mobilya fabrikası sahibi olan iş insanı Muhittin Ülger, Kestel ilçesine bağlı Babasultan mahallesi girişinde bulunan yol ayrımında otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

EŞİ KAZA YERİNE GELDİ

Kazanın hemen ardından büyük bir üzüntüyle kaza yerine koşan Gülay Ülger, yerde yatan ve yaklaşık 10 yıllık hayat arkadaşı olan eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı.

Gözyaşlarına boğulan kadını, Jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Zorla ambulansa alınabilen genç kadın, sakinleştirici yapılarak hastaneye sevk edildi.

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SON DAKİKA: Bursa’da acı veda: Kazada ölen kocasının ayaklarına sarıldı!
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