SON DAKİKA: Bursa’da acı veda: Kazada ölen kocasının ayaklarına sarıldı!

Son dakika haberler...Bursa'da bir mobilya fabrikası sahibi olan iş insanı Muhittin Ülger, Kestel ilçesine bağlı Babasultan mahallesi girişinde bulunan yol ayrımında otomobilinin kontrolünü kaybetti.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, bir fabrikanın duvarına çarparak durabildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
EŞİ KAZA YERİNE GELDİ
Kazanın hemen ardından büyük bir üzüntüyle kaza yerine koşan Gülay Ülger, yerde yatan ve yaklaşık 10 yıllık hayat arkadaşı olan eşinin ayaklarına sarılıp bırakmadı.
Gözyaşlarına boğulan kadını, Jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Zorla ambulansa alınabilen genç kadın, sakinleştirici yapılarak hastaneye sevk edildi.