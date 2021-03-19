Büyükşehir, 'hizmette engel yok' sloganıyla engelli bireylerin yanında

14 bin metrekare alan üzerine kurulan Türkiye'nin en modern engelli koordinasyon ve yaşam merkezlerinden birine sahip olan Şanlıurfa'da engelli bireylere yönelik kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif etkinliklerden oluşan 28 branşta bünyesindeki özel bireylere hizmet veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Ve Yaşam Merkezinde 'Yeşeren Çınarlar'(YADES) programı ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik psikososyal desteğin yannda ev temizliği, ev tadilatı, kişisel bakım, sağlık hizmetleri ve medikal destek sağlanarak 65 yaş üstü vatandaşların aktif ve sağlıklı yaşlanma sürelerine katkı sunuluyor.



Şanlıurfa Büyükşheir Belediyesince "Hizmette Engel Yok" sloganıyla gerçekleştirilen programla Süper Ligde mücadele eden Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına transfer olan sporcuların imza töreni de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve Kent Konseyince belirlenen evde eğitim gören 10 engelli öğrenciye tablet dağıtımı da yaptı.



Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Daha önce evlere hapsedilen engelli bireyler bugün hayatın içindeler ve hayata katkı sunuyorlar" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, beraberinde AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ile ilgili daire başkanları ve birim müdürleriyle merkezde sunulan hizmetleri yerinde inceledi. Merkezde eğitim gören bireylerin sunduğu ilahileri de dinleyen Başkan Beyazgül, Kuran-ı kerim kursunda Yusuf Polat'ın hatim programını dinleyerek merkezden ayrıldı.