"Çukur belediyenin eseridir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Basmane Çukuru ile ilgili sürprizimiz var" ifadesine, Güçbirliği Holding'den yanıt geldi. Soyer'in açıklamalarını Güçbirliği Holding A.Ş. ve iş ortaklığı pilot firması Güç Yapı A.Ş adına değerlendiren şirket avukatı Pulat Gago, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soyer'in, televizyon programında yaptığı açıklamada Basmane'deki alana inşaat şantiyesi demeyip, çukur ifadesini kullanmayı tercih ettiğinin altını çizen Gago, "Çukur ifadesi belediyenin neden olduğu bir tanımdır" dedi. Soyer'in "çukur" diye söz ettiği Basmane'deki ilgili yerdeki durumun yüklenici şirketler nedeniyle değil, imar planlarını geçerli hukuka uygun yapamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kusuru sonucu oluştuğunu belirten Gago, projenin hukuki imkansızlıklar nedeniyle tamamlanmadığını vurguladı.

"SORUMLULUK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN"

Güçbirliği Holding A.Ş. iş ortaklığı pilot firması Güç Yapı A.Ş. adına avukat Pulat Gago'nun imzasıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Sayın Tunç Soyer, yerel bir internet sitesinin canlı yayınında "Basmane çukuru ile ilgili sürprizimiz var" beyanında bulunmuştur. Çukur ifadesi belediyenin neden olduğu bir tanımdır. Sayın başkan konu ile ilgili yere inşaat şantiyesi demeyip çukur ifadesini kullanmayı tercih etmektedir. İlgili yerdeki inşaat yüklenici şirketler nedeniyle değil imar planlarını geçerli hukuka uygun yapamayan belediyenin kusurlu olması sonucu "hukuki imkansızlık" nedeniyle durmaktadır. Diğer yandan resmi ihaleyi yapan belediye bitirilmesi için gerekli hukuki olanakları hazırlayamamış ise sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Bu sorumluklar arasında ya muhatapları ile anlaşmak veya tazminatlarını ödemek zorunluluğu bulunmaktadır. İhalenin pilot firması olan Güçbirliği'nin çok ortaklı yapısı yanında EGS A.Ş.'nin halka açık olması nedeniyle on binlere ulaşan ortak sayısı ile bütün bu insanların oluşan zararlarını en uygun şekilde karşılamak elbette ihaleyi yapan Belediye'nin esaslı bir mükellefiyeti olup bu mükellefiyetin zarara eş değer biçimde karşılanmasını temin etmek Belediye'nin sorumluluğundadır."



Avukat Pulat Gago