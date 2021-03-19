Diyanet ile 19 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir? 19 Mart 2021 Cuma Hutbesi

Cuma Hutbesi 19 Mart 2021 tarihli olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanların okumasına sunuldu. Gündelik ve dini konularla ilgili pek çok bilgi ve öğüt sunan diyanet hutbesini okumak isteyenler 19 Mart Cuma Hutbesi konusu nedir? sorusuna yoğun olarak cevap aramayı sürdürüyor.

CUMA HUTBESİ 19 MART 2021

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