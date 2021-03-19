Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım ve kısaca cuma namazı kılınışı!

Cuma günü, İslam aleminin en önemli günlerinden birisidir. Zira, müminlerin bayramı olarak kabul görür. Cuma namazı ibadeti haftada bir kez yerine getirildiği için oldukça önemlidir. Bu noktada, adım adım cuma namazı kılınışı da merak konusu oldu. Cuma namazı kılınışı hakkında bilgi edinmek isteyenler, cuma namazı naısl kılınır ve kaç rekat sorusu ile araştırmalarını gerçekleştiriliyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilerde, adım adım ve kısaca cuma namazı kılınışı hakkında bilgi verildi. Böylelikle, yoğun bir şekilde araştırılan cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusu da yanıt buldu.

İşte, adım adım cuma namazı kılınışı;