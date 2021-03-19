Devletten köylüye tam destek

Siirt Valiliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var'' projesinde işletme tespit çalışmaları başladı.

Üreticiler tarafından yoğun ilgi gösterilen projeye il genelinde 2 bin üzerinde başvuru yapıldı.

Ön incelemeleri yapılan projede işletme tespit çalışmaları Bağtepe köyünde yapıldı. İşletme tespit çalışmaları çerçevesinde ilk işletme tespitine Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Ziraat Bankası Müdürü Mehmet Aydın, İl Müdür Yardımcısı Yaşar Ören, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Nurettin Gül ve teknik elemanlar katıldı.

Bağtepe köyü işletmelerinde yapılan teknik incelemelerde İl müdürü Ergün Demirhan açıklamada bulundu.

Demirhan, Siirt'in küçükbaş hayvan yetiştiriciliği geleneği olan önemli bölge olduğunu söyledi.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var'' projesine il genelinden çok yoğun ilgi olduğunu belirten Demirhan şöyle konuştu;

"Arkadaşlarımız tarafından inceleme ve teknik çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Projede ilçe idarecilerimiz ile birlikte 50'ye yakın ziraat mühendisi ve veteriner hekim çalışmaktadır. İlimiz için büyük önem taşıyan bu projeye verdiği destekten dolayı Sayın Valimize ve ziraat bankamız yetkililerine şükranlarımızı sunuyorum. İlk koyunlar yakında ahıllarımıza girmeye başlayacaktır. Amacımız şartları uyan yetiştiricilerimizin azami bir şekilde projeden faydalanmasını sağlamaktır."

İşletme tespit çalışmalarının bitirilmesi ile hayvan alımları başlayacağı bildirildi.