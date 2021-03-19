Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar İlçesinde bazı şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 250 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Şüpheliler, Çınar-Yuvacık mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada jandarma timleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şahıslarla üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 107 adet bronz ve gümüş sikke, 8 adet yüzük, 2 adet mızrak ucu, 2 adet savaş baltası, 28 adet çeşitli ölçü ve modelde obje ile 13 adet çömlek (amfora) olmak üzere toplam 160 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.