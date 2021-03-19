Down Sendromlu çocuklara okçuluk eğitimi verildi

Down Sendromlu ve Ortapedik engelli çocukların sosyal hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak ve motor becerilerini güçlendirmek adına Sultangazi Belediyesi tarafından Temek Okçuluk Eğitimi verildi.'Hayatı paylaşmak için engel yok' diyerek çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden özel çocukları yalnız bırakmadı.

MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA UYULDU

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde verilen eğitimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyuldu. Öğrenciler, sosyal mesafenin korunması adına iki ayrı gruba ayrıldı. 1 ay süren derslerle eğitmenler, ata sporu olan okçuluğun inceliklerini özel öğrencilerine uygulamalı olarak gösterdi.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA VERİLDİ

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Temel Okçuluk kursunu başarıyla tamamlayan özel çocuklar için sertifika töreni düzenlendi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Meclis Üyeleri, rehabilitasyon merkezi yönetici ve sahipleri ile kurs öğrencileri ve aileleri katıldı. Öğrenciler, sertifikalarını Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un elinden aldı.

"BİR GÜN DEĞİL, ONLARI HER GÜN ÖNEMSİYORUZ"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sevgiyle aşılamayacak hiçbir engelin olmadığının altını çizdi. Başkan Dursun, "Bizlere düşen en önemli görev, özel çocuklarımıza destek olmak, onları bir gün değil her gün önemsemektir." diye konuştu. Başkan Dursun, verilen eğitimlerin çocuklara olumlu yansıdığını belirterek, "Çocuklarımız ata sporu olan okçuluğu yakından tanıma fırsatı bulurken, arkadaşlarıyla iletişim kurma imkanı da buldu. Onların sosyal hayata adapte olmalarını sağlayacak etkinliklerimizi daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.