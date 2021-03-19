Eyüpsultan'da "Dinamik Denetim" uygulaması yapıldı

İstanbul Eyüpsultan'da, Koronavirüs ile mücadele kapsamında işletmelere yönelik 'dinamik denetim' uygulaması gerçekleştirildi. Denetime katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara; işletme sahiplerine ve müşterilere, alınan tedbirlere riayet edilmesi hususunda önemli uyarılarda bulundu.

İstanbul Eyüpsultan'da, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında ilçe genelinde işletmelere yönelik Koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. İlçe polis ve zabıta ekiplerince yürütülen çalışmalara Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da katıldı. Kara, başta kafe, pastane ve kıraathaneler olmak üzere birçok işletmeyi bizzat denetlerken, işletme sahiplerine ve müşterileri de tedbirler hakkında önemli hatırlatmalarda bulundu.

"MAVİ OLMAK İSTİYORUZ"



Denetim çalışmalarına öncülük eden Kaymakam İhsan Kara "Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere hep birlikte uymamız gerekiyor. Risk haritasında rotamız mavi, mavi olmak istiyoruz. Bütün Eyüpsultanlıları 14 altın kurala uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.