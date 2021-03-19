Farkındalık için balon uçurdular

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları belediyede ağırladı. Gülünce Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Körfez Verimli Özel Eğitim Okulu öğrencileri, yöneticileri velilerin katıldığı ziyarette renkli görüntüler de vardı. Misafirlerini toplantı salonunda ağırlayan Başkan Söğüt, down sendromlu çocuklarla tek tek sohbet etti.

BELEDİYEDE AĞIRLADI

Daha sonra onlara küçük birer hediye takdim eden Başkan Şener Söğüt, "Down sendromlu çocuklarlımızda normal gelişim gösteren bireylerden bir fazla yani 47 kromozom bulunmaktadır. Down sendromunun bir hastalık olmadığını, farklılık olduğunu ve farklı olmanın normal olduğunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Bu anlamda herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir.

SEVİLMEYİ HAK EDİYORLAR

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür. Unutmayalım ki onlar acıma duygusu oldukça gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden bireylerdir" dedi.

GÖKYÜZÜNE BIRAKTILAR

"Onlarla hayat daha anlamlı, daha renkli ve daha eğlencelidir" diyen Başkan Şener Söğüt, "21 Mart'ın eşit olduğumuzun ve aramızdaki bir sayı farkın "fark" olmadığının anlaşıldığı bir gün olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. Başkan Söğüt daha sonra çocuklarla birlikte belediye binası önünden renkli balonları gökyüzüne bıraktı.