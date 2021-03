‘Farklılıkları ‘engelli’ başlığı altında toplayamayız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Görme engelli bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacı aynı değil. Bu farklılıkları sadece 'engellilik' başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor" dedi. Emine Erdoğan, Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda farklı engel gruplarından özel gereksinimli çocukların anneleriyle bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı programda, anneler, özel çocuklar adına çözüme kavuşturulmasını bekledikleri taleplerini bakanlara iletti.Özel çocukların eğitim, sağlık, iş ve sosyal yaşam gibi alanlardan eksiksiz yararlanmasının, en başta temel insan hakları meselesi olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, birçok engel grubunun bulunduğuna ve her grubun kendi içinde bir dünya olduğuna dikkat çekti. Emine Erdoğan, "Görme engelli bir çocuğun ihtiyacı ile otizmli bir çocuğun ihtiyacı aynı değil. Bu farklılıkları sadece 'engellilik' başlığı altında toplayamayız. Her grup için ince elenip sık dokunmuş ayrı çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada 'yaşayan bilir' sözünü temel bir prensip olarak almalıyız. Politikaları oluştururken annelerin tecrübelerinden çıkaracağımız çok ders var. Evlatlarımızın bütün bu hasletlerini, cevherlerini açığa çıkarmak için uğraş vermeliyiz" şeklinde konuştu.1992'de Türkiye güzeli seçilen, üç çocuğundan biri özel gereksinimli olan Özlem Kaymaz ise çocukların rapor süreçleri, kullandıkları özel ilaçlar, sosyal ve akademik gelişimleri gibi birçok konunun toplantıda detaylı ele alındığını, annelerin, deneyimlerini doğrudan yetkililere aktarma imkânını bulduğunu söyledi. Down sendromlu 6 yaşında evladı olan sanatçı Özkan Uğurlu'nun eşi Nida Uğurlu "Emine Erdoğan'ın yaklaşımı, bizi dinlemek istemesi beni çok mutlu etti. Kendimi hafiflemiş hissettim" dedi.