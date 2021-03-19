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Giriş Tarihi: 19.3.2021 11:06

550 bin uyuşturucu hap imal edilebilecek ham madde ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
550 bin uyuşturucu hap imal edilebilecek ham madde ele geçirildi

Polisleri; 66 kilo 933 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. İmal ettikleri uyuşturucu hapları fırınlarda kuruttukları ve piyasaya sürdükleri  tespit edilen dört şüpheli yakalandı. Operasyonda 550 bin adet uyuşturucu hap imal edilebilecek uyuşturucu ham maddesi ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına Başakşehir İlçesi'nde operasyon düzenledi. 2'si yabancı uyruklu dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

66 kilo 933 gram uyuşturucu madde, beş hassas terazi, iki vakumlama makinesi, iki baskı makinesi, bir fırın ve bir karıştırıcı ele geçirildi. Şüphelilerin imal ettikleri uyuşturucu hapları fırında kuruttukları ve piyasaya sürdükleri tespit edildi. Operasyonda 550 bin adet uyuşturucu hap imal edilebilecek uyuşturucu ham maddesi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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550 bin uyuşturucu hap imal edilebilecek ham madde ele geçirildi
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