İstanbul'da folyolu çuvalda ceset bulundu

CESET ÜZERİNDE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde bir erkeğin cansız bedenini buldu. Üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedin üzerinde darp izlerinin olduğu görüldü.

Son Dakika...Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu | Video

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Kafa kısmında darp izleri olan ceset, savcının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.