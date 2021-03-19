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Giriş Tarihi: 19.3.2021 18:17 Son Güncelleme: 19.3.2021 18:18

'da folyolu çuvalda bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul'da folyolu çuvalda ceset bulundu

’da bir evin bodrum katında önce darp edilip öldürülmüş ve daha sonra folyoya sarılı çuvalla bırakılmış bir erkek cesedi bulundu.

Darp edilerek öldürülen erkek şahısın bulunduğu olay dün İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi.

YERDE KAN İZLERİ VE ÇUVAL GÖRDÜ, DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Daireye eşyalarını almak için geldiğini söyleyen apartman sakini bir kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Daireye giren kadın, yerde kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

CESET ÜZERİNDE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde bir erkeğin cansız bedenini buldu. Üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedin üzerinde darp izlerinin olduğu görüldü.

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GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Kafa kısmında darp izleri olan ceset, savcının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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İstanbul'da folyolu çuvalda ceset bulundu
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