İstanbul'da folyolu çuvalda ceset bulundu

Darp edilerek öldürülen erkek şahısın bulunduğu olay dün İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi.
YERDE KAN İZLERİ VE ÇUVAL GÖRDÜ, DURUMU POLİSE BİLDİRDİ
Daireye eşyalarını almak için geldiğini söyleyen apartman sakini bir kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Daireye giren kadın, yerde kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
CESET ÜZERİNDE DARP İZLERİNE RASTLANDI
Olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde bir erkeğin cansız bedenini buldu. Üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda 35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedin üzerinde darp izlerinin olduğu görüldü.
Son Dakika...Tuzla'da folyo ile sarılı çuval içinde ceset bulundu | Video
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI
Kafa kısmında darp izleri olan ceset, savcının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.