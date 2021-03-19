Gölete uçan otomobilde birlikte can verdiler

Bileciğin Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak bölgede bulunan küçük bir gölete uçtu.

Kazadan saatler sonra bölgeden geçen bazı köylüler, suyun üzerinde bir cisim, içinde ise bir otomobil olduğunu fark etti. Köylülerin hemen Jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Bir bot yardımıyla girilen göletten önce bir erkek cesedi çıkarıldı.

Daha sonra çağırılan bir vinç vasıtasıyla göletten çıkarılan otomobilin içinde bir de kadın cesedi olduğu fark edildi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin Cemalettin ve Kıymet Öztürk çifti olduğu belirlendi. Bölgede oluşan göletin, geçmiş yıllarda bir kum ocağının kullandığı çukura zamanla yağmur suyu dolmasıyla oluştuğu öğrenildi.

Savcılığın talimatıyla talihsiz karı kocanın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.