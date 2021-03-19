Gölette kaybolan iki kişiyi arama çalışması 3’üncü gününde

Siverek'te yaşayan Jiyan Kendiş (19) ile akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), önceki gün akşam saatlerinde Soydan Mahallesi'ndeki sulama göletine balık tutmaya gitti. 3 arkadaşın üzerinde olduğu tekne, bir süre sonra rüzgar nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. Adıyaman ve Diyarbakır'dan gelen polis ve jandarma ekiplerine bağlı dalgıçlarında katıldığı arama kurtarma çalışmaları sabah yeniden başladı. Ailelerin bekleyişi 3 gündür sürüyor.