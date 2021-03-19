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Haberler Yaşam Haberleri Hafta içi-hafta sonu market çalışma saatleri! A101, BİM, Migros, ŞOK Yarın marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:00

Hafta içi-hafta sonu ! A101, BİM, Migros, ŞOK Yarın marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta içi-hafta sonu market çalışma saatleri! A101, BİM, Migros, ŞOK Yarın marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Hafta sonu öncesinde binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinde bazı işletmelerin hizmet verdiği saatlerde kısıtlama kararları getirilmişti. Bu noktada belirli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar şimdiden “Bugün Cuma günü marketler kaça kadar açık?” sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefour ve diğer tüm marketlerin resmi sitesinden hizmet verdikleri saatler paylaşılıyor. Öte yandan salgın sürecinde uygulanan hafta sonu kısıtlamaları dolayısıyla milyonların gündeminde yerini alan “Yarın hafta sonu marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” soruları da İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan çalışma saatleri başlıklı genelge ile yanıt buldu.

Cumartesi ve Pazar günü bir dönem uygulanan sokağa çıkma yasağı normalleşme adımlarıyla beraber bazı illerde kaldırılırken İstanbul gibi yüksel ve çok yüksek riskli illerde ise kısmen devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar normalleşme adımlarıyla beraber değişen market çalışma saatleriyle alakalı detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu noktada hafta sonu öncesi "Yarın hafta sonu marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları da yanıt aramaya başladı. Hafta sonu market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile duyuruldu.

YARIN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Cumartesi akşam 21.00'da başlayan ve Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu haliyle devam edecek. Öte yandan Bakanlık tarafınca yayımlanan genelgede Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor? Marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor? Marketler ve bakkallar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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Hafta içi-hafta sonu market çalışma saatleri! A101, BİM, Migros, ŞOK Yarın marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
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