Hafta içi-hafta sonu market çalışma saatleri! A101, BİM, Migros, ŞOK Yarın marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Cumartesi ve Pazar günü bir dönem uygulanan sokağa çıkma yasağı normalleşme adımlarıyla beraber bazı illerde kaldırılırken İstanbul gibi yüksel ve çok yüksek riskli illerde ise kısmen devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar normalleşme adımlarıyla beraber değişen market çalışma saatleriyle alakalı detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu noktada hafta sonu öncesi "Yarın hafta sonu marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları da yanıt aramaya başladı. Hafta sonu market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile duyuruldu.

YARIN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Cumartesi akşam 21.00'da başlayan ve Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek riskli illerde bu haliyle devam edecek. Öte yandan Bakanlık tarafınca yayımlanan genelgede Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.