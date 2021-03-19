Haftanın Resimli Cuma mesajları 2021 ile sevdiklerinizi hatırlayın! Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı

Hayırlı Cumalar... Bir Cuma gününe daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gelebilmenin huzurunu yaşıyoruz. Cuma günü, İslam dünyasının en mübarek günlerinden biridir; çünkü müminlerin bayramı olarak kabul edilir. Bu anlamlı günde, WhatsApp ya da diğer sosyal medya platformlardan sevdiklerine 2021'e özel, en güzel, anlamlı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajı göndermek isteyenler, onların da bu duyguya ortak olmasını istiyor. Sabah saatlerinden itibaren 19 Mart 2021 kısa, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Hayırlı Cumalar mesajları sözleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu hafta için de en anlamlı, yeni, kısa, hadisli, dualı ve resimli cuma mesajları sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

HAYIRLI CUMALAR | UZUN, HADİSLİ, ANLAMLI VE YENİ CUMA MESAJI 19 MART 2021

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.