Hastane kapısında ölümde hastanenin kusuru bulunmadı

Kocaeli Gebze İlçesinde, 28 Eylül 2020 günü meydana gelen olayda, Sebahattin Duru(60) isimli vatandaş, özel bir hastanenin kapısı önünde aniden fenalaşıp yere düşmüştü. Yere yığılan Duru'yu görenler, hemen olay yerinin yanı başında buluna hastaneden yardım istemiş ancak iddialara göre hastane görevlileri hastaya müdahalede bulunmayarak 112 acil ekiplerinin aranmasını söylemişti. Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, kalp krizi geçiren Duru'yu tüm müdahalelere rağmen kurtaramamıştı. O esnada çekilen videoların sosyal medyaya düşmesi ve bir vatandaşın hastane yetkililerinin, yetkimiz yok diyerek hastaya müdahale etmemelerine tepki göstermesi kısa sürede gündem olmuştu.

KUSUR SAPTANMADI

Olayın sosyal medya ardından basında yer bulması üzerine Kocaeli Valiliğinin talimatları ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastane ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan soruşturma sonucunda belirtilen görüşte "Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 39. gereği özel hastanelerin kendilerine acilen başvuran hastalara müdahale etme sorumluluğu var. Olay hastane sınırları dışında olmuştur. Özel …. Hastane idaresinin kusuru saptanmamıştır. Acil servis başvuru şartları oluşmadığı için hastaya müdahale edememişlerdir" ifadeleri yer aldı. Sonuç olarak İl Sağlık Müdürlüğü, "İşlem tesisi teklifi getirilmesini gerektirecek tespit yapılamadığından adli, disiplin, idari ve mali yönden işlem tesisi teklifine yer olmadığı" yönünde görüş bildirdi.

Öte yandan Duru ailesi ve avukatlarının karara tepki gösterdiği öğrenildi. Ailenin savcılığa yapmış olduğu suç duyurusu ile ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.