Hatay’da 1 kilo 154 gram esrar yakalandı

Hatay'da toplam 1 kilo 154 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği ortak bir operasyona imza attı. Ekiplerin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda A. İ. ile O. S. isimli şahısların ellerinde esrar olduğu bilgisine ulaştı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde beyaz kağıtlara sarılı vaziyette 109,43 gram, 1 parça halinde beyaz poşet içerisinde bulunan kırmızı poşet içerisinde şeffaf naylona sarılı vaziyette 1 kilo 45 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.İ. ve O.S. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.