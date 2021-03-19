Hatay’da havadan, karadan denizden denetim!

Devletin tüm kurumlarının vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla başlattığı denetim ve uygulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Geniş bir deniz sorumluluk sahasına sahip İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı da deniz, kara ve havadan drone destekli denetimleriyle dikkat çekti.

Yurt genelinde "Türkiye güven huzur uygulaması" kapsamında Sahil Güvenlik İskenderun Grup komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek Koordinesinde İskenderun balıkçı barınağında hem karadan hem de denizden denetim uygulaması yaptı.

AMAÇ HUZUR ORTAMININ DEVAMINI SAĞLAMAK

Balıkçı Barınağı içerisinde, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, denizlerde suç unsurlarıyla mücadele eden, afetlerde de can kurtarma faaliyetleriyle dikkat çeken Sahil Güvenlik ekipleri yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturdu. Sahil Güvenlik birimleri başta asayiş, narkotik olayları olmak üzere aynı zamanda terörist unsurlarla mücadele amacıyla çalışmalar yapıyor. Ayrıca ekipler, suç işlemeye meyillileri caydırmak, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yürütülen 'Türkiye güven huzur uygulaması' kapsamında çalışma yürüttü.

İskenderun balıkçı barınağında hem karadan hem de denizden uygulama yapan ekiplerden biri denizde botla, diğeri havadan drone destekli uygulamalara destek verdi.