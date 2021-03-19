Havai fişek patlama davasında ara karar çıktı

Sakarya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar Havai Fişek Patlamasıyla ilgili açılan davada mahkeme ara kararını verdi. Heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan Aslı B.'nin tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İlk duruşma salonun yetersiz olduğu için ertelendiği davanın 2'nci celsesinin 5'ncü gününde ara karar çıktı. Sakarya'nın Ferizli İlçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri artında yapılan bugünkü duruşmaya Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası Ortağı Yaşar Coşkun ile çalışanlardan tutuklu Hasan Ali V., Erşan Ö., Asiye A., Aslı B., tutuksuz sanık Ahmet Ç., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C. ile Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

5'İNCİ GÜN

Tarafları dinleyen mahkeme heyetine dün savunmasını yapan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası ortağı Yaşar Coşkun Türkiye'de iş kazalarının olduğunu ve tutuklanma sebeplerinin ise kamuoyu baskısı olduğunu belirtmişti. Sanık avukatı ve aynı zamanda Sakarya Baro Başkanı olan Abdurrahim Burak ise sanık hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, kaçma şüphesinin olmadığını ve müvekkilinin tutukluluk süresinin de göz önünde bulundurularak tahliye talebinde bulunmuştu.

İDDİA MAKAMI

Görüşünü açıklayan iddia makamı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Alirıza Ergenç C.'nin tutuklanması talebinin dosyada değişiklik olmaması sebebiyle reddine karar verilmesini talep etmişti. Sanıklar ve avukatlarının tahliye istemlerini yinelemesi sonrasında ise heyet ara kararını açıklamak üzere davaya ara vermişti. Sanıkların, fabrika çalışanlarının, patlamada hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Mahkeme heyet, iş sağlığı güvenlik uzamın olan Aslı B.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 10 Haziran 2021 tarihine ertelendi.