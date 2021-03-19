Hayvanat bahçesinden geyik çalıp yiyen 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinden, 1 ay önce gece geç saatlerde ala geyiği kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak öldürülmüş, araç ile kaçırılmıştı. Durumu farkeden bakıcılar olayı jandarma ekiplerine haber vermişti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren şahıslar tespit edildi. C.A.(57) ve M.B.(48) isimli şüpheliler, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, 22 Şubat gecesi Gökçebey İlçesine bağlı Çukur mahallesinde bulunan Seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki nesli tükenmekte olan ala geyiği çalıp, tüfekle vurduktan sonra ahırında kesen şüphelilerden C.A'nın olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ederken, M.B ise ala geyiği dışarıda gördüğünü iddia ederek, hayvanı silah ile vurarak öldürdükten sonra evinin ahırında kestiği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Öte yandan, seramik fabrikasının hayvanat bahçesindeki görevlileri ise, ala geyiğin 2 yaşında buraya getirildiğini ve yaklaşık 8 yıldır burada olduğunu ve yaşının ifade ettiler.

Hayvanat bahçesindeki bakım nedeniyle güvenlik kameralarının bulunmadığı öğrenilirken, yakın bölgeler ile güzergahlardaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, ala geyiğin taşındığı kamyonu tespit ederek kamyonun plakasında yola çıkarak şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.