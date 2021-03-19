Helikopter şehitleri anısına hatıra ormanı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bitlis'teki helikopter kazasında şehit düşen 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 şehit anısına Çubukbey Anadolu Lisesi'nde hatıra ormanı oluşturuldu.

Yardımeli Derneği ve Orman Bölge Müdürlüğünün katkıları ile oluşturulan hatıra ormanında 11 şehit ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ Valisi Erkaya Yırık adına da birer fidan dikildi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk; "4 Mart 2021 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş ve 10 şehidimizin anısına Çubukbey Anadolu Lisesinde hatıra ormanı oluşturuyoruz. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet acılı ailelerine ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Yüce rabbimiz Kur'an-ı Kerimde "Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz" demiştir. Onların kanları ile sulanan topraklar bizim için vatan olmuştur. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak daha önce de müdürlüğümüz hizmet binası bahçesine Bingöl'de şehit edilen 33 askerimiz için fidan dikmiştik.

Yine depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın hep biri için Cemil Meriç Fen Lisesi bahçesine birer fidan diktik. Doktor Evleri Örençay İlkokulumuzun bahçesine yaklaşık 20 dönümlük alana binlerce fidan dikerek ağaca ve çevreye olan saygımızı öğretmenlerimiz ve çocuklarımız için göstermiş olduk. Peygamber Efendimiz "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz" diyerek ağaca ve yeşile olan saygısını göstermiştir. Bu bilinçle bugünün fidanlarını, yarının koca çınarlarını yetiştiren eğitimciler olarak çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz" dedi. Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner de açıklamasında, şehitler anısına yapılacak olan fidan dikimine katılmaktan onur duyduğunu ifade ederek, en kısa zamanda Korgeneral Osman Erbaş ve şehitler için kendilerinin de bir hatıra ormanı oluşturacaklarını ifade etti.